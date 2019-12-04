Убийство ребенка экс-заммэра Донецка: Родители пришли в зал суда

В Шевченковском районном суде Киева, где сегодня, 4 декабря, принимали решение о мере пресечения для двух подозреваемых в убийстве трехлетнего сына депутата Киевского областного совета, экс-заммєра Донецка Вячеслава Соболева были приняты беспрецедентные меры безопасности.

Заседание проходило в закрытом режиме, так решил суд еще до начала заседания. «На данный момент к обоим подозреваемым применены меры безопасности. Есть реальные основания, что угрожают их жизни», – заявил прокурор Максим Червоный.

На слушаниях присутствовали и родители застреленного ребенка. Вячеслав Соболев утверждает, что ему угрожали уже несколько лет. «Начиналось все 4 года назад, когда мне подбрасывали чеку от гранату, когда мне писали записки с угрозами. У меня есть записи разговоров, что меня пытались заказать несколько лет тому назад», – рассказал Соболев.

По его мнению, к заказу его убийства могут быть причастны около десятка человек, которых он перечислил. Это судьи, бизнесмены и даже бывшие нардепы. «Я не готов сейчас их обвинять, я ж не судья, не следователь. Чтобы эти люди сели на детектор лжи.

Мама мальчика не сдерживала эмоций. Рассказала, что в тот вечер в машине был еще один ребенок, 10-летняя дочь. «Я понимаю, что это выстрел, говорю мужу — быстро жми на газ, вижу, что он живой, но в тот момент я оборачиваюсь и вижу, что у моего ребеночка нет полголовы… Разбирайтесь взрослые между собой, со своими проблемами, детки пусть живут», – говорит женщина.

Прокуроры подтвердили, что на скамье подсудимых стрелок Андрей Лаврега и его соучастник Евгений Семенов. «По предварительным данным, они были участниками одного из добровольческих батальонов», – сказал прокурор.

Их командир характеризует задержанных как хороших бойцов. «На войне их приходилось сдерживать от того, чтобы они там не погибли. Я точно знаю, что если тихому Лавреге сказать, что этот человек является тем врагом, и ему правильно это подали, руки которой в крови, потому что он финансировал миллионами и они нас убивали, он на это пойдет», – говорит командир 8 отдельного батальона украинской добровольческой армии Андрей Гергерт, но поверить в то, что причастны именно его подопечные, и до сих пор не может.

Источник: ТК «Донбасс»