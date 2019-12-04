Смена места голосования онлайн увеличит участие избирателей в выборах, – эксперт

В Украине возможность избирателя изменить место голосования в режиме онлайн значительно увеличит уровень участия в общегосударственных выборах. Об этом сообщила исполнительный директор Общественной организации «Общественный холдинг "Група впливу"» («Группа влияния») Татьяна Дурнева, сегодня, 4 декабря, передает «Укринформ».

«Отныне избиратели смогут изменить место голосования в режиме онлайн. И вообще хочется поблагодарить Центральную избирательную комиссию и Государственный реестр избирателей за внимание к проблемам, с которыми сталкиваются избиратели на пути к избирательным ящикам, что в будущем увеличит уровень участия в выборах», – сказала Дурнева.

Она пояснила, что во время президентской и парламентской избирательных кампаний 2019 года в Общественный холдинг «Группа влияния», который защищает права внутренне перемещенных лиц, поступало много обращений от избирателей, которые не могли получить доступ к выборам. В основном проблемы возникали у граждан, не имеющих зарегистрированного места жительства. По данным Государственного реестра избирателей (ГРИ), по состоянию на 30 ноября таких граждан более 1 миллиона. В частности, с такими проблемами сталкивались студенты, которые переехали с временно неподконтрольных украинской власти территорий и по окончании учебы снялись с регистрации в общежитии. Они выбывают из Реестра избирателей и не имеют избирательного адреса, потому что вернуть «донецкую» прописку невозможно.

Также Дурнева сообщила, что к ним также обращались переселенцы с инвалидностью, которым для изменения места голосования нужно было лично подавать заявления в отдел ведения ГРИ, что было сложно. Теперь же маломобильные люди могут подать заявление через уполномоченное лицо по доверенности или онлайн. Кроме того, подача заявления об изменении места голосования через электронный сервис на сайте ЦИК с использованием электронной подписи позволит уменьшить очереди в отделах ведения ГРИ. «Еще одно положительное изменение, о котором просили общественные организации – подать заявление об изменении места голосования сразу на два тура выборов. Те, кто дважды проходил эту процедуру во время выборов президента в 2019 году, оценят такое новшество», – добавила эксперт.

Напомним, 2 декабря ЦИК ратифицировала Порядок временного изменения места голосования избирателя без изменения его избирательного адреса.