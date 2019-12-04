День объятий: Как относятся к необычному празднику жители Мариуполя (Видео)

Сегодня, 4 декабря, в международный праздник – День объятий жители Мариуполя рассказали, как относятся к такому общению.

Так, считается, что именно во время такого невербального общения люди обмениваются душевным теплом. Объятия снимают стресс, снижают давление и делают людей счастливыми. Ведь количество эндорфинов, которые считают гормоном счастья, во время объятий повышается.

Известно, что европейцы обнимаются чаще американцев. Психолог Сидни Джарард во время путешествия по Европе обнаружил, что здесь люди касались друг друга около сотни раз, в то время как американцы – пять. Как оказалось, в Мариуполе горожане все, как один, желают любви окружающим.

«Вы знаете, наверно, для каких-то поступков праздник не нужен. Каждый день нужно обнимать, говорить приятные слова близким, говорить как мы любим, ценим, уважаем», – делится одна из жительниц Мариуполя.

«Этот праздник нужен для того, чтоб подарить людям больше тепла, любви, нежности. Потому что у нас сейчас такое трудное время, людям этого не хватает», – уверена другая горожанка.

«Я считаю, что это нужно. Потому что это любовь, уважение людей друг к другу. И не так много счастья нам выпадает в жизни», – говорит мариупольчанин

Однако, есть и те, кто обниматься не любит. Психологи объясняют это тем, что у каждого человека существует свое личное пространство, к которому не всех пускают.

«Незнакомому человеку это может быть не очень приятно. Тем не мение, мы можем с помощью объятий поддержать человека, успокоить его, выразить свою симпатию, дружбу. Но перед этим желательно спросить: "Можно я тебя обниму? "», – пояснила психолог Мария Грецкая.

Ежемесячно человек проводит в объятиях около часа. За два года набегает целая эпоха. Ученые утверждают, что такое общение особенно необходимо детям и пожилым людям.

Источник: ТК «Сигма»