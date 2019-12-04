В Авдеевке на улице подожгли автомобиль

В Авдеевке (Донецкая обл.), во дворе одного из домов, горела машина (предположительно, ВАЗ 2108). Очевидцы считают, что машину специально подожгли.

Возгорание произошло в районе общежития по улице Коммунальной вчера, 3 декабря. Прохожие увидели пламя и принялись тушить пылающий автомобиль снегом.

Люди, ставшие свидетелями происшествия, предположили, что кто-то намеренно поджег транспортное средство, поскольку на колесе машины лежал горящий предмет, который сняли и бросили в снег. Авто потушили.

Также на место прибыли сотрудники ГПСО-13 и владелица автомобиля.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Источник: Avdeevka.city