Применение Украиной комплексов Javelin не ограничивалось, – замминистра обороны США

Соединенные Штаты не устанавливали никакие ограничения на применение Украиной американских противотанковых ракетных комплексов Javelin. Однако Вашингтон настаивает на том, чтобы Киев использовал данные вооружения только в оборонительных целях. Об этом сообщил сегодня, 4 декабря, на встрече с группой журналистов заместитель министра обороны США по политическим делам Джон Руд, пишет «Капитал».

Он опроверг публикации в американской печати, в которых говорилось, что администрация США выдвинула правительству Украины определенные условия, касающиеся применения комплексов Javelin. «Это неверно», – заявил заместитель главы Пентагона. По его словам, Вашингтон просил Киев только о том, чтобы эта технология не оказалась в руках третьей стороны. «США предоставили Украине противотанковые комплексы Javelin. Мы просили, и есть определенные требования такого рода, об обеспечении сохранности технологии, предотвращении передачи технологии третьим сторонам. В плане применения "в поле" рестрикций нет», – подчеркнул Руд.

При этом он заверил, что комплексы Javelin представляют собой исключительно оборонительные вооружения. «Учитывайте, что это оборонительные вооружения, которые предоставляются при ожидании того, что они будут применяться в оборонительных целях. Намерение заключается в том, чтобы сдерживать российскую агрессию. Вот причина, по которой мы были готовы продавать эти системы украинцам. Наша цель заключается в том, чтобы они использовались в оборонительных целях», – утверждал заместитель руководителя военного ведомства США.

В октябре Пентагон оповестил законодательную ветвь власти США о намерении продать Киеву еще 150 ракет для комплексов Javelin и другой сопутствующей военной техники на сумму $39,2 млн.