Нормандский саммит: Дипломат рассказал о «внутренней кухне» переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский активно готовится к переговорам в Нормандском формате. Он и его команда изучают российские новости и публикации, следят за заявлениями российских политиков. Об этом со ссылкой на источники в Офисе президента пишет «ВВС.Украина».

Издание отмечает, что украинский президент встречается с экспертами, слушает разные мнения и советы. И не случайно, ведь вести переговоры с Путиным очень сложно.

К тому же, вполне вероятно, в Париже состоится еще и встреча Зеленского и Путина с глазу на глаз. Об этом неофициально говорят как в Кремле, так и на Банковой.

Дипломат Константин Елисеев, который участвовал в двух предыдущих Нормандских встречах с президентом Петром Порошенко, говорит, что российский президент «ведет себя достаточно жестко и цинично».

По его словам, двусторонняя встреча президентов Украины и РФ это вполне логичный шаг. На таких переговорах много эмоций, но все цивилизованно. «Мы же все цивилизованные люди, но иногда бывают жесткие разговоры и не очень приятные. И слава Богу, что они происходят в закрытом режиме. Я думаю, что если бы кто-то из нас услышал, я думаю, он бы понял, с кем имеет дело», – говорит дипломат в разговоре с изданием, приподняв занавес «внутренней кухни» переговоров.

«Как правило, до приезда лидеров в принципе на 95% документы уже согласованы, если эти документы вообще надо согласовать. Есть примерный порядок дня, происходит довольно резвый и неформальный разговор», – объясняет он.

«Например, первый вопрос безопасности. Путин всегда говорит, что это внутриукраинский конфликт, это гражданская война, и поэтому Украина должна идти на прямой диалог с теми, кто там живет. От нее все зависит и он постоянно гнет эту линию», – рассказывает дипломат.

Франция и Германия в этой дискуссии, как правило, играют роль модератора, чтобы найти «какую-то золотую середину в этом диалоге». «То есть происходит дискуссия, которая плавно переходит – я думаю, это будет и в Париже – в обед или ужин, за которым вновь происходит диалог», – говорит Елисеев.

Он вспоминает, что, как правило, после предыдущих саммитов было три разных пресс конференции – отдельно лидеров Германии и Франци, отдельно президента Украины и отдельно президента России.

Скорее всего, так же будет и в этот раз.