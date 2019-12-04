Накануне Нормандского саммита: Зеленский встретился с представителями церквей Украины

Президент Владимир Зеленский накануне саммита в «Нормандском формате» встретился с представителями церквей и религиозных организаций Украины. Об этом сегодня, 4 декабря, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Глава государства поблагодарил за совместное обращение иерархов к жителям временно неподконтрольных украинской власти территорий, а также за работу, которую проводят святые отцы для украинцев. В связи с переговорами лидеров стран «Нормандского формата» президент призвал поддержать мирные инициативы украинской стороны. «Мы – разные, у нас разные конфессии, церкви, мечети, синагоги и тому подобное. И это нормально, потому что у нас большая, очень красивая, иногда со сложностями, но наша любимая страна. Верю в вас», – отметил Владимир Зеленский.

Президент подчеркнул, что через три года блокировки встречи «Нормандской четверки» появилась возможность начать диалог.

Глава государства подчеркнул, что ему важно услышать советы. «Тогда чувствуется, что все мы вместе», – сказал он.

Представители церквей и религиозных организаций отметили, что молятся за мир в Украине, и пожелали президенту силы, терпения и Божьего благословения на переговорах лидеров стран – участниц «Нормандского формата».

Отдельно было акцентировано внимание на недопустимости преследования верующих различных конфессий на неподконтрольных территориях Донбасса и Крыма, а также судебных решений о ликвидации культовых сооружений.

Митрополит Украинской православной церкви Онуфрий поддержал мирные инициативы. «Жизнь человека ничем не может быть оправдано или выкуплено. Оно дорогое во всем мире. То, что вы начали эту миссию миротворчества, – мы вам за это благодарны и понимаем, что это сложный процесс. Но его надо было начать – процесс не может иметь успеха, если кто-то его не станет», – отметил Митрополит УПЦ. По его словам, вопрос необходимо решать путем диалога.

Предстоятель Православной церкви Украины, Митрополит Киевский и всей Украины Епифаний отметил: «Церкви имеют большой потенциал, который нужно использовать в тех мирных инициативах, которые вы сейчас проявляете по завершению этой страшной войны. Мы молимся за мир – за справедливый мир в Украине».

Предстоятель ПЦУ отметил, что много путешествует по Украине и общается с людьми. «Они иногда не понимают, им надо больше доносить информацию, убеждать. Церкви могут выполнять эту миссию – доносить правдивую информацию. Например, часто спрашивают – как вы относитесь к рынку земли, к урегулированию ситуации на Донбассе т.д.», – рассказал Митрополит Епифаний.

Предстоятель ПЦУ также обратился с просьбой оказать содействие в решении вопросов преследования прихожан и судебных решений по храмам в аннексированном Крыму и на неподконтрольном Донбассе.