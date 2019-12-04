Стало известно о дате заседания СНБО по Нормандскому саммиту

Президент Украины Владимир Зеленский проведет закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины накануне встречи с лидерами «Нормандской четверки». Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов после совещания в рамках подготовки к встрече в «Нормандском формате», пишет «НВ».

Заседание СНБО запланировано на субботу, 7 декабря.

«По итогам совещания принято решение провести в субботу, 7 декабря, закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины», – говорится в сообщении СНБО.

Напомним, что возможные сценарии реинтеграции временно неподконтрольных украинской власти территорий Донецкой и Луганской областей вчера, 3 декабря, обсудили на координационном совещании в рамках подготовки к встрече в Нормандском формате при участии президента Украины Владимира Зеленского,