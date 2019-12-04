Чиновник НБУ назвал уровень инфляции к концу 2019 года

Инфляция в Украине по итогам 2019 года может снизиться почти до 6% по сравнению с 9,8% в 2018 году и 13,7% в 2017 году. Об этом сообщил заместитель председателя Национального банка Украины (НБУ) Олег Чурий во время Ukrainian Wealth Management Forum, организованном Институтом Адама Смита в Киеве 3-4 декабря, пишет «Интерфакс – Украина».

«Мы имеем сильный дезинфляционный тренд. К концу года ожидаем инфляцию около 6% – это несколько выше, чем наш коридор 5% + / – 1 процентный пункт. Но на самом деле есть шанс, что мы попадем в этот коридор, поскольку видим очень сильное снижение инфляции», – сказал он.

«Мы считаем, что в следующем году инфляция будет находиться в пределах этого коридора 5% + / – 1 п.п.», – добавил Чурий.

Он напомнил, что, согласно базовому сценарию, учетная ставка может снизиться до 9% в конце 2020 и до 8% к концу 2021 года. «То есть, ставки будут снижаться для тех, кто принимает инвестиционные решения. Это означает, что, наверное, нужно заходить в длинные инструменты, фиксируя свою доходность», – добавил заместитель главы Нацбанка.

НБУ весь этот год удерживал прогноз инфляции на 2019 год на уровне 6,3% с последующим снижением ее до 5% в 2020 году и удержанием ее на этом уровне в 2021 году.

Заместитель председателя Нацбанка Дмитрий Сологуб конце ноября допустил, что инфляция в годовом измерении может снизиться до 6% уже по итогам ноября этого года.

Согласно данным Госстата, по итогам октября в годовом измерении инфляция замедлилась до 6,5% с 7,5% в сентябре и 8,8% по итогам августа.