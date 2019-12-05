Позитив, негатив и перспективы: Эксперты оценили новый Порядок пересечения линии разграничения

О вступившем в силу с 28 ноября новом Порядке пересечения донбасской линии разграничения (официально документ называется «Порядок въезда лиц, перемещения товаров на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях и выезда лиц, перемещения товаров из таких территорий») уже много написано и сказано. В нем находят как сильные, так и слабые стороны.

В комментариях «Донецким новостям» эксперты проанализировали Порядок и перспективы подобных шагов для реинтеграции неподконтрольных Украине территорий Донбасса.

Мария Красненко, правозащитница, юристка «Громадського холдингу "Група впливу"» («Группа влияния»):

– Да, действительно в конце ноября в силу вступили измененные правила пересечения линии соприкосновения, которые были отсрочены на месяц. Причиной этого были нормы о пересечении детьми до 14 лет на основании паспорта для выезда за границу (без возможности пересечения по свидетельству о рождении, как это было с момента установления пропускного режима). В действующей редакции этот момент был учтен, как и документы, дающие основание пересекать КПВВ в период изготовления паспорта (впервые, при вклейке фото или его замене).

Не менее положительным является и параллельное появление указа Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВВОТ), предусматривающий перечень запрещенных к перемещению товаров. Теперь граждане смогут ввозить на оккупированные территории товары для собственных нужд без ограничений. Определены и суммы средств, допустимые к перемещению.

Все это является позитивным сигналом. Однако продолжает оставаться вопрос фактической имплементации нововведений, а также имеющейся пропускной системы с разрешениями от СБУ.

Михаил Фоменко, юрист-аналитик ОО «Донбасс СОС»:

– Кроме уже не раз отмечаемого введения перечня запретных к перемещению товаров (ранее был перечень разрешенных), о чем уже много сказано, среди положительных изменений, которые введены Постановлением КМУ №815, можно отметить следующие:

предусмотрено свидетельство о рождении в качестве документа для перемещения через линию соприкосновения детям до 14 лет;

возможность возвращения на временно оккупированную территорию (ВОТ) с одним из родителей (законных представителей), с которым осуществили выезд из ВОТ без разрешения второго родителя для детей до 16 лет;

возможность въезда на ВОТ детей от 14 до 16 лет, которые учатся на подконтрольной территории, а родители (усыновители), опекуны которых проживают на ВОТ, без сопровождения родителей, законных представителей на основании справки об обучении;

предусмотрена справка, выдаваемая Государственной миграционной службой (ГМС), о сдаче документов на изготовление паспортов, временного удостоверения гражданина Украины для перемещения через линию соприкосновения;

выезд из ВОТ граждан, которые вовремя не вклеили фото в паспорт в 25 и 45 лет – на основании таких документов.

Также предусмотрен порядок установления представителями Национальной полиции личности для тех, кто освободился из мест лишения свободы, и у кого отсутствуют документы, удостоверяющие личность и подтверждающих гражданство Украины.

Предусмотрен и льготный порядок пропуска через линию соприкосновения для лиц с инвалидностью в сопровождении не более двух человек, с тяжелой болезнью, граждан пожилого возраста, женщин с явными признаками беременности, родителей (опекунов при наличии подтверждающих документов) с малолетними детьми до трех лет (при наличии подтверждающих документов). Транспортные средств, на которых они перемещаются, допускаются к въезду в КПВВ вне очереди.

Среди плюсов и возможность перемещения через линию разграничения в случае переезда на новое место жительства личных вещей в ручной клади и сопровождаемом багаже другими транспортными средствами (грузовые автомобили, автобусы, тракторы и т.д.), а также перемещение самих транспортных средств, которые им принадлежат.

К сожалению, есть и отрицательные моменты. Так, остается определение «лица, причастные к вооруженной агрессии Российской Федерации», что является слишком общим и может включать все учебные, медицинские, коммунальные и т.д. учреждения на ВОТ и их работников.

Для жителей населенных пунктов, прилегающих к линии соприкосновения, перечень документов не содержит справки о месте жительства (только о зарегистрированном месте жительства, что ограничивает незарегистрированных, но фактически проживающих там людей).

Предусмотрена и необходимость в получении разрешений физлицу для граждан Украины – в настоящее время все пункты въезда-выезда имеют доступ к системе пограничного контроля «Гарт-1», наличие отдельного реестра разрешений СБУ по факту создает дополнительную нагрузку в виде оформления пропуска в течение 15 дней, удваивает время на проверку документов человека, ибо системы между собой не связаны, но в них вносится идентичная информация. При этом никакой дополнительной составляющей безопасности реестр пропусков СБУ не дает.

Кроме того, предусмотрен отказ в пропуске через линию соприкосновения, если «въезд или выезд лица на временно оккупированных территориях противоречит интересам обеспечения национальной безопасности или охраны общественного порядка, грозит здравоохранению, защите прав и законных интересов граждан Украины и других лиц». Данные положения в отношении граждан Украины не соответствуют статье 33 Конституции Украины: «Каждому, кто на законных основаниях находится на территории Украины, гарантируется свобода передвижения, свободный выбор места жительства, право свободно покидать территорию Украины, за исключением ограничений, устанавливаемых законом. Гражданин Украины не может быть лишен права в любое время вернуться в Украину».

При этом отдельно предусмотрено задержание лиц, подозреваемых в совершении преступления. А вышеупомянутое является основанием для отказа в перемещении через линию соприкосновения, а не задержания – то есть оставляет сотрудникам Госпогранслужбы право отказа в перемещении в случае, если лицо не совершило никаких противоправных действий (ситуация, когда предъявить нечего, но очень надо отказать).

К негативным моментам (но это касается Приказа о перечне товаров, а на Постановления КМУ № 815) я бы отнес предусмотренные ограничения по провозу с ВОТ товаров по сумме и объему – стоимостью до 10 тыс. грн не более 75 кг , при этом продовольственных и непродовольственных товаров – не более 2 кг одного наименования. Это уже приводит к проблемным ситуациям на КПВВ – наша организация фиксирует обращения граждан из-за отказа в пропуске через линию соприкосновения вещей, которые не предусмотрены в перечне личных вещей и весят более 2 кг (игрушки, кресла и прочее). Характер обращений свидетельствует о том, что сотрудники ГПСУ стали уделять пристальное внимание товарам, которые перевозятся с ВОТ.

Есть и сомнительные моменты. К примеру, постановлением предусмотрено, что граждане Украины, которые взяты на учет как внутренне перемещенные лица (ВПЛ) и являются получателями пенсий, с целью однозначной их идентификации при пересечении линии разграничения могут наряду с паспортным документом предоставлять также пенсионное удостоверение, изготовленное в форме платежной карточки. Для чего внесли данную норму – не понятно, такие данные относительно лица не вносятся в базу пограничников.

Андрей Попов, аналитик, специалист по политическому PR в ToShoNado.Agency:

– Процесс дерегуляции на линии разграничения начался именно сейчас, когда стало известно, что «нормандская встреча» все-таки состоится. Да, сами правки были приняты ранее, но у Зеленского говорят об этой встрече уже давно. Официальный Киев предпринимает попытки реинтеграции на своих условиях, заворачивая все это в такой информационный продукт, который бы не слишком раздражал радикалов и оппозицию.

Эти попытки нельзя назвать революционными, но по контрасту с предшественниками они выглядят очень заметно. Таким образом начинают проявляться очертания того компромисса, который нарисовал себе Офис президента и МИД. Да, пока это больше игра на публику и благоприятный PR, но если под «нормандское рандеву» они на многое пошли, то ради местных выборов, скорее всего, пойдут еще дальше. Чтобы привлечь голоса Донбасса на свою сторону, отобрав их у ОПЗЖ. А ведь местные выборы они намерены провести по всему Донбассу…

Да, фактически мы видим, что президент начал предвыборную кампанию на Донбассе – включая его неподконтрольную часть. Разблокировка пенсий, возможность голосовать без указания прописки, упрощение контроля на линии разграничения и пр. Все это еще и важные информационные поводы. Наверняка, еще и возможность легального ведения бизнеса на неподконтрольной части разблокируют под предлогом пополнения казны налогами. Естественно, согласно украинскому законодательству.

Если еще и выдачу пенсий реально разблокируют, то даже у самых радикальных сторонников «интеграции в Россию» (а это обычно люди пожилые, еще «старой закалки», ностальгирующие по СССР) возникнет дилемма: продолжение вялотекущей войны и непризнанный статус на условиях Кремля – или мир на условиях Киева плюс крупная «взятка» в виде единоразовой выплаты пенсий – у многих там накопились серьезные суммы.

Это все формирует личную заинтересованность у «неподконтрольных» донбассовцев, что непременно будет сеять семена раздора в пророссийском лагере. Как говорится, «разделяй и властвуй». Это понимают и лидеры «Л-ДНР», которые при неблагоприятном для них сценарии лишатся доступа к денежным потокам из РФ и от контрабанды. И потому принимают неоднозначные «постановления», как в случае с «фиксацией» своих претензий на всю Донецкую область.

Очевидно, что в информационной кампании Зеленским используется технология контрастного восприятия и «выбора без выбора» – РФ не собирается брать к себе «Л-ДНР», платить просто так пенсии «как в РФ» и т. д., что было заявлено неоднократно самим Путиным. Чтобы это максимально подчеркнуть и показать контраст, Зеленский должен сделать свое предложение с вескими аргументами.

Процесс реинтеграции Донбасса не может быть быстрым, и одна «нормандская» встреча вряд ли решит все вопросы, также как и упрощение пересечения линии разграничения само по себе. Но это все элементы общего пазла и стратегии, направленной на возвращение Донбасса и прекращения войны на условиях Киева. Этот план пока держится в тайне, но уже после 9 декабря, когда намечена встреча «нормандской четверки» в Париже, он станет «секретом Полишинеля». Ведь от этого зависит в т.ч. и личный рейтинг Владимира Зеленского, который за месяц просел почти на 20%, что и побудило его к резкому повышению активности по всем своим ключевым предвыборным обещаниям, включая Донбасс.