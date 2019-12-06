Военные ООС учились маскироваться (Фото)

На базе одного из танковых подразделений в районе проведения операции Объединенных сил прошло инструкторско-методическое занятие по вопросам маскировки и выживания. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

После непродолжительного повторения теоретических основ и принципов, участники занятия выдвинулись на учебные места. Там можно было уточнить все, что непонятно в вопросах скрытого размещения на местности, что может потребоваться в ходе боевых действий. Люди и оборудование, тяжелая боевая техника и машины обеспечения, места для проживания и посты для наблюдения, все было спрятано должным образом.

Отдельным, не менее интересным вопросом стало создание ложных военных объектов, которые должны вводить в заблуждение противника.