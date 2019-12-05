«Шахтер» – «Олимпик»: Превью матча

17-й тур Премьер-лиги в пятницу, 6 декабря, откроет матч «Шахтера» с «Олимпиком» в Харькове. Матч на ОСК «Металлист» начнется в 19:00, сообщает пресс-служба «горняков».

Перед матчем. После потери очков во встрече с «Мариуполем» подопечные Луиша Каштру постараются взять максимум с «Олимпиком». Подготовка к поединку началась 3 декабря. «Горняки» провели теоретическое занятие, затем поработали на поле в разных группах и сыграли двусторонку.

Сегодня, 5 декабря, утром состоится открытая тренировка в Святошино, где журналисты смогут задать вопросы главному тренеру и футболистам, а вечером команда отправится в Харьков. Алан Патрик и Жуниор Мораес отбыли дисквалификации и уже в общей группе.

Соперник. «Олимпик» ведет борьбу за попадание в топ-6, хотя старт чемпионата был для него крайне неудачным: 4 поражения и отставка Жулио Сезара. В матчах с вице-чемпионом и чемпионом обязанности главного тренера исполнял Игорь Климовский, а затем команду принял Висенте Гомес, известный украинским болельщикам по работе в киевском «Динамо».

«Олимпийцы» стали стабильно брать очки в играх со своими конкурентами (победили «Ворсклу», «Днепр-1», «Колос» и «Карпаты») и поднялись в турнирной таблице. Правда, второй раз в сезоне сыграть вничью с «Динамо» им в прошлом туре не удалось: на перерыв соперники ушли при счете 1:1 (забил основной форвард Шахаб Захеди), а во втором тайме Беседин и де Пена принесли киевлянам победу. В том поединке был удален полузащитник Андрей Кравчук, и теперь он пропустит встречу с «Шахтером».

История взаимоотношений. Клубы провели 13 поединков: в 9 сильнее был «Шахтер», 4 ничьи, разница мячей: 41–11. В качестве хозяев поля «горняки» одержали верх в 3 из 6 матчей.

Предыдущая встреча в чемпионате. 1 сентября в Киеве «Шахтер» разгромил соперника со счетом 4:0, забив по 2 гола в каждом тайме. Жуниор Мораес отличился первым и последним, Манор Соломон реализовал выход 1 на 1, а еще 1 мяч в активе Марлоса.