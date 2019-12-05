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Позиции Германии и Франции: В чем сложность переговоров в Нормандском формате

05.12.19 08:31
Владимир Фесенко / Фото: скриншот видео «ICTV»
Владимир Фесенко / Фото: скриншот видео «ICTV»

Позиции Германии и Франции в переговорах в Нормандском формате отличаются, и в этом сложность не только для Украины, но и для России. Такое мнение высказал политолог Владимир Фесенко.

«Очень часто ставят вопрос: "А не будут ли Германия и Франция поддерживать Россию?" Потому что очень распространенное мнение – три против одного, три страны против Украины и Зеленский будет вынужден капитулировать. Это очень популярная у нас мысль. Я думаю, ситуация на самом деле сложнее – и для нас, и для России», – сказал он.

«В ноябре я был в Париже, перед этим – в Варшаве, где слышал выступление польского эксперта, который занимается изучением интересов стран. Так вот, их мысль, в чем сейчас сложность ситуации: позиции Германии и Франции отличаются. И это вызов, в частности, и для президента Зеленского. Макрон больше настроен договариваться с Россией. Позиция Меркель по газу более конструктивная для России, но в вопросах безопасности, в вопросах отношения к России является более критичной и более принципиальной», – продолжил Фесенко.

По его мнению, позитив для Украины в том, что украинские переговорщики «могут сыграть» на этих противоречиях. «И есть определенные вызовы – особенно позиция Франции и ее готовность к компромиссу с Россией. Это осложняет ситуацию. Но главное, что президент Зеленский четко озвучил наши позиции, наши интересы. Это, на мой взгляд, очень важное профилактическое мероприятие – уже есть определенная политическая рамка, о которой должны знать и в Украине, и за границей. Это ограничивает возможности определенных компромиссов, которые могли бы быть невыгодными для нас», – считает политолог.

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что первым вопросом на переговорах в Нормандском формате, которые состоятся 9 декабря в Париже, будет обмен пленными, также будет поднят целый ряд вопросов об урегулировании вооруженного конфликта на Донбассе.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Телеканала ICTV»

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