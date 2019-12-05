Я помню его совсем другим городом: Житель Донецка показал Курахово (Фото)

Житель неподконтрольного украинским властям Донецка, публикующийся в соцсетях под ником «Виконста», побывал в подконтрольном Курахово.

Он показал, как выглядит Кураховское водохранилище – водоем не замерзает зимой, и в нем, по словам местных рыбаков, много рыбы. Дончанин сообщил о том, что местные жители вылавливали сомов весом до 35 кг. Купаться в водоеме запрещено, но летом здесь все равно купаются.

«Виконста» рассказал, что в Курахово есть 4 школы, 1 гимназия, техникум. Кроме того, по его словам, в городе происходит реконструкция.

В частности, в некоторых местах тротуары уже готовы. На других участках лежат материалы. «Привезли материал, бордюры, и будут устанавливать, это все дело облагораживать. Я вам скажу, это отличный результат – я приветствую любые изменения, хорошие и качественные, в любом городе, где нахожусь. Мое впечатление: восторг», – прокомментировал дончанин работы по благоустройству в Курахово.

«Я помню Курахово совсем другим городом», – добавил он.

«Виконста» отметил, что облагорожены также фасады домов, высажены деревья. «Это все смотрится очень хорошо. Приятно, когда въезжаешь в небольшой город, и такие изменения видишь», – сказал дончанин.

Также он побывал у спортивного комплекса «Олимпийский». «Здесь располагается бассейн, тренажерный зал и некоторые кружки – куда ходят дети заниматься, проводят досуг», – сообщил житель Донецка.

«Также есть, я смотрю, вывески – секция кикбоксинга, бокса», – добавил он.

По словам дончанина, вблизи спорткомплекса уже достроены детские площадки.

Напомним, житель Донецка поделился впечатлениями о рынке в Курахово.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube-канала «Виконста»