В Донецке и Луганске разгружают очередной «гумконвой» из РФ

В неподконтрольные украинским властям Донецк и Луганск сегодня, 5 декабря, прибыл 94-й «гуманитарный конвой» из Российской Федерации. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

В «ДНР» сообщают, что «в ДНР прибыл 94-й по счету гуманитарный конвой от МЧС России. В состав гуманитарного груза вошли детские продуктовые наборы для семей с детьми до трех лет. В настоящий момент начался процесс разгрузки машин конвоя на складском комплексе Донецка. Тоннаж гуманитарной помощи уточняется».

В «ЛНР» уверяют, что «автомобили очередного, 94-го, конвоя МЧС России с гуманитарной помощью для жителей Донбасса прибыли на склады в Луганске, началась их разгрузка. Сегодня 8 автомобилей российских спасателей доставили в Луганск 103 тонны гуманитарного груза. В его составе – 17 280 продуктовых наборов для детей в возрасте от года до 3-х лет».

Напомним, предыдущий, 93-й, «гумконвой» Россия присылала 28 ноября.