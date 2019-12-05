В «ЛНР» вынесли «приговор» одному из убийц таксиста

В «ЛНР» вынесли «приговор» одному из обвиняемых в убийстве таксиста, которое произошло в 2016 году. об этом сообщает пресс-служба «генеральной прокуратуры ЛНР».

«В марте 2016 года около водоема, расположенного в пос. Зеленый Гай Антрацитовского района ЛНР группой лиц по предварительному сговору совершено резонансное убийство мужчины, работавшего таксистом», – говорится в сообщении.

Отмечается, что один из подозреваемых был задержан по «горячим следам», а двоим удалось скрыться с места совершения преступления и выехать из «республики».

Задержанного обвинили в разбое и убийстве, совершенном группой лиц. «Ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией в доход государства одной четвертой части принадлежащего имущества», – заявили в «генпрокуратуре ЛНР».