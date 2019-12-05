Волонтерские будни: История переселенки Светланы Бараненко, на попечении которой брошенные дети и одинокие старики (Фото)

Жизнь Светланы Бараненко, которая с началом войны из Донецка переселилась в Славянск (Донецкая обл.), – бесконечный «день сурка». Она постоянно получает посылки, сортирует и отправляет в разные города Донбасса. Изначально Светлана помогала нуждающимся Краматорска и Славянска. Сейчас ее помощь расширилась и охватывает прифронтовую зону Донецкой и Луганской областей. Ее подопечные – дети, которые остались без родителей, малообеспеченные семьи, дети в приютах и одинокие старики.

Одежда, лекарства, продукты питания, игрушки – практически ежедневно Светлана формирует многокилограммовые посылки. Только за прошлый год через ее руки прошли десятки тонн гуманитарной помощи. И рядом со Светланой всегда ее маленькая дочка. Ей скоро исполнится 3 года. Несмотря на юный возраст, Сонечка знает, что ее мама – волонтер. Сегодня, 5 декабря, у Светланы Бараненко праздник – Международный день волонтера.

«На днях закончила сортировать то, что пришло от неравнодушных людей со всей Украины. Отложила часть на краматорский Дом ребенка "Антошка", которому помогаю последние два года. Пакеты с вещами отвезу в роддом Краматорска, тут находятся брошенные новорожденные от 0 до 2-х недель. Есть у меня на попечении два малыша с инвалидностью, живущие в детской больнице Краматорска. В соседней Дружковке периодически отвожу помощь – в детскую больницу брошенным малышам возрастом от 2 недель до 1,7 месяцев и в приют, где находятся дети от 6 до 16 лет. Кроме того, сформировала часть помощи в роддом Лисичанска и для детского приюта», – рассказала «Донецким новостям» об одном из своих дней волонтер.

Светлана Бараненко

Собралась за 8 минут, пока ждала такси

Светлана родилась в Донецке. Окончила торговый техникум, после работала риелтором. А в ноябре 2013-го открыла собственное агентство недвижимости. Параллельно была помощником депутата в Кировском районе, занималась жилищно-коммунальными проблемами. «Ремонтировали крыши в домах пенсионеров, сделали освещение, ввели в эксплуатацию второй этаж детского сада, решили транспортный вопрос, ведь позже восьми вечера в поселок Абакумова было не доехать. Еще с родителями нашего поселка не дали закрыть школу, отремонтировали в детском саду второй этаж. Мой шеф – Борис Литвинов (с 23 июля по 14 ноября 2014 г. был председателем "верховного совета ДНР", автор "Акта и Декларации независимости ДНР", – авт.). С началом войны наши пути разошлись: он верил в будущее "республики", у меня же были проукраинские взгляды», – поделилась собеседница.

Светлана осталась без работы. Супруг еще продолжал спускаться в шахту, но потом работа на угольном предприятии временно остановилась. Жить было не на что. В июле 2014-го женщина вместе с сыном, которому на тот момент было 18 лет, переехала в Славянск. Объясняет, что уже не могла выдержать практически ежедневной стрелковой канонады.

«Знаешь, как я собралась? Буквально за 10 минут, даже меньше. Всего лишь 8 минут. Ровно столько ко мне ехало такси. А за полчаса до этого замешивала блинчики, пока не позвонила подруга и не стала кричать, чтобы мы с сыном уезжали, потому что сейчас начнется перестрелка. Она мне кричала в трубку, что у них горит уже заправка, школа и супермаркет».

«А потом я увидела черное небо от ворон и услышала "бахи", отдающие эхом. Ватные ноги, тошнота и нужно было что-то делать. Я набрала номер такси и собиралась 8 минут. Мы ехали по пустому городу, подбирая и подвозя по ходу каких-то людей. Я ехала с Абакумова на Ветку к брату. Я тогда не знала, что там тоже будет "весело"», – вспоминает она то ужасное время.

На следующее утро Светлана с сыном уехали на море. Даже без чемодана. Был пакет с документами, в нем еще куртка, купальник и ноутбук.

«Мой муж не поехал с нами, потому что дома были кот, кошка и пятеро еще слепых котят. Он рассказывал, как они все вместе во время обстрелов сидели. А когда кота выбросило взрывной волной, муж его под обстрелами сутки искал. Нашел под домом в кустах».

От запаха хлеба темнело в глазах

В Славянске женщина сдала в ломбард обручальное кольцо, чтобы снять комнату. Светлана была рада, что вокруг тишина, и никто не стреляет. Но сердце оставалось в Донецке, с ее близкими.

«Это я только на следующий день поняла, что у меня нет холодильника, проблемы с водопроводом. Еще и хозяйка пока я отсутствовала, воровала у меня продукты. Я ходила голодной. У меня от недоедания кружилась голова. От запаха свежеиспеченного хлеба в магазине темнело в глазах», – говорит о начале периода переселения Светлана.

Через два месяца она с сыном вынуждены были вернуться в Донецк – квартиру «Градом» разбило. «До февраля прожила под обстрелами. Не выдержала. И снова уехала в Славянск. Сын решил оставаться в Донецке, захотел быть рядом со своей девушкой. Я его умоляла поехать со мной, боялась за его жизнь, но он был непреклонен. Хорошо, что рядом с ним был муж, присматривал», – отметила переселенка.

Так Светлана оказалась одна в Славянске, без работы и денег, разрываясь между двумя городами. «Неоднократно обращалась в различные организации. Мне везде отказывали, говорили, вот если бы я приехала с семьей, тогда бы помогли, а так я одна… Чуть ли не единственным, кто мне помог в тот сложный период, был пастор церкви "Добрая весть" Петр Дудник. Часть продуктовых наборов привозила своим в Донецк, потому что они там тоже не шиковали, помощь не получали: сын был уже совершеннолетний, пенсионеров в семье не было, у мужа с работой не складывалось», – продолжила Бараненко.

А потом Светлана забеременела. «Многие тогда отговаривали, мол, ты в лучшие времена, имея три квартиры и бизнес, не решалась на этот ответственный шаг, а ведь сейчас самая настоящая война. Но я ничего и слышать не хотела, оставила ребенка. И знаешь, ни разу не пожалела! Тогда мне очень помог Женя из "Каритаса": привез лекарства, дал 500 гривен. Только намного позже я узнала, что эти лекарства он приобрел на собственные средства, а деньги дал из своего кошелька. О том, что я оказалась в такой ситуации, и нуждалась в помощи, узнала одна из местных жительниц. Девушка принесла мне одежду для беременных, а когда родилась Соня, уже несколько мамочек из разных регионов прислали одежду для дочки. Эта помощь была неоценимой, я очень благодарная всем, кто меня поддержал в тот непростой период жизни», – говорит переселенка.

Девочка, играющаяся пустым файлом

Когда Сонечке не было еще и года, она заболела. И маму с дочкой положили в больницу. «Холодильник стоял возле боксов, и как-то я обратила внимание, что в манеже все время сама сидела девочка и играла пустым файлом. Малышка была такого же возраста, как моя дочка. Потом от медсестры узнала, что эту девочку бросили родители. Оказалось, что помимо нее в больнице на тот момент было еще трое таких же отказников. А у этой малышки в другом отделении были еще две сестрички и братик. Я была в таком шоке. Взяла часть игрушек Сонечки и отнесла этим детям. В этот же день пришла нянечка и попросила пару подгузников для той девочки. Конечно же, я поделилась. А когда ко мне из другого города приехала проведать подруга Лена, я ей рассказала о брошенной малышке. Подруга быстро по своим каналам собрала все необходимое. Вот с этой девочки по имени Аня и началась моя волонтерская деятельность», – поясняет Светлана.

Выйдя из больницы, женщина написала пост в соцсетях, дала адрес старшей медсестры, собственно она и получала помощь теперь уже не только на Аню, а и на других оставленных в больнице детей. «Вскоре Аню и ее двух сестер и брата забрали в детский дом семейного типа, который находится в Славянске. Я первое время помогала этой семье, чем могла – продуктами, одеждой», – отметила собеседница.

Помощь детям

С каждым днем посылок становилось все больше и больше. Светлана понимала, что не всю одежду, которую люди присылали, можно отдавать в больницу. Тогда ее знакомая рассказала о детском доме в одном из городов Донецкой области, который нуждается в помощи. «С тех пор, уже 2 года, я на постоянной основе в это учреждение поставляю различную гуманитарку. В первую очередь это игрушки, одежда и подгузники. Да, вроде бы все необходимое есть, но не в таком объеме, как требуется. И когда я впервые попала в тот детский дом, из игрушек у малышей были в основном пирамидки. Так что первым делом я собрала различные развивающие игры, куклы, железную дорогу. Помощь расширялась. Сделала ремонт в палате для брошенных деток в детской больницу Краматорска. Купила туда же постельное белье, стиральную машинку. Помогаю и сейчас, чем могу. Там замечательный коллектив. Я их очень люблю, потому что эти люди всей душой переживают за отделение и деток. Также среди моих подопечных – дети из прифронтовой зоны Донецкой и Луганской областей. Помогают мои друзья, они верующие и постоянно туда ездят, проводят служения. И я как-то спросила, нужны ли местным детская одежда и игрушки. Они не отказались и с благодарностью приняли помощь», – рассказала волонтер.

Благотворительность на международном уровне

О Светлане уже знает без преувеличения вся Украина. Посылки приходят со всех регионов нашей страны. «Хорошо, что люди сами оплачивают доставку, потому что мне никаких денег не хватило, чтобы расплатиться за многочисленные посылки. Бывают дни, что в день получаю по 300 кг. Редко, но такое случается. Стало проблемой просто забирать весь груз», – поясняет собеседница.

«Это сейчас я прошу людей делать адресную доставку. А раньше брала коляску и Соню, вместе шли на почту. Коляску загружали по полной, хорошо, что она крепкая, добротная, а дочку брала за руку. Так не спеша и доставляли посылки от почты к дому».

«Одно время помогала волонтер, которая в свое время оказывала помощь военным. На ее машине мы доставляли баулы с гуманитаркой нашим подопечным. Я оплачивала ей бензин. Периодически приходится арендовать транспорт за собственные средства. Но в основном люди помогают не только вещами, еще немного перечисляют на карточку. Помощь, все то, что неравнодушные люди пришлют, отвозим на микроавтобусе по разным направлениям», – объяснила Бараненко.

Полтора года назад со Светланой через соцсети связались эстонцы. Это обычные люди, которые однажды побывали в Украине. «Им наша страна очень понравилась, – говорит волонтер. – А когда началась война, они очень переживали. Решили скооперироваться и собрать одежду, обувь, медикаменты, детское питание. Первая партия гумпомощи была весом около 5 тонн. Помимо детских вещей, там была одежда и для взрослых. Так что часть из того, что пришло, отдала в церковь Петра Дудника. Это потом узнала, что многие переселенцы, которые сейчас живут в Славянске, приходили на склад и получали одежду от эстонских благотворителей», – рассказала Бараненко.

Светлана и эстонцы

Сейчас эта помощь стала регулярной. Прошлым летом эстонцы приезжали к Светлане и заодно своими глазами увидеть, как живет Донбасс и Украина. «Ваур, один из активистов, даже создал благотворительный фонд и на подходе 20 тонн гуманитарки. Также у меня есть группа на Кипре, которая старается регулярно помогать детворе. Также часто получаю посылки из Италии, присылали помощь даже из Америки», – отметила волонтер.

Переселенке лишь однажды хотелось все бросить, порвать с волонтерством. Был случай, когда она помогла одному учреждению, в котором воспитывались от силы 10 брошенных деток.

«Привезла теплые колготы, где-то сотню. Через месяц наведываюсь к ним, спрашиваю о потребностях, в сотрудники говорят, что детям нужны… колготы. Похожая ситуация была с шампунем, когда он очень быстро закончился. И тогда я поняла, что не вся помощь доходит к детям, персонал ворует. И я перестала помогать этому детскому дому. Не хочется иметь дело с нечистыми на руку персоналом».

«Радует, что в большинстве все же сотрудники учреждений, которыми я опекаюсь, очень добрые, ответственные. Я вижу, что дети обуты и одеты в том, что я им привезла, что игры распакованы, а не сложены и лежат где-то высоко на полках. Приходится контролировать раздачу, чтобы помощь получили те, кто в ней действительно нуждается», – подчеркнула она.

Святой Николай подари пачку чая и кроссворды

В начале недели Светлана вместе с представителями благотворительного фонда «Каритас Краматорск» впервые побывала в доме престарелых, в котором живут 38 одиноких стариков. Волонтеру передали письма, которые они написали Святому Николаю.

«Я читала письма и плакала. Они просят к празднику пачку чая и кофе растворимый, газеты, кроссворды. Просят ботинки, потому что ходят в женских туфлях, зимнюю куртку, чтоб можно было выйти на улицу, просят спортивные штаны, потому что те, в которых ходят, уже сложно латать. Просят не новое, главное чтобы было целое».

«С удовольствием поработала Святым Николаем – отложила совсем маленькую часть вещей одиноким старикам из того, что у меня было из списка жителей дома престарелых. Теперь я туда буду ездить раз в две недели, надеюсь, что найдутся люди, которые захотят помочь старичкам», – сказала Бараненко.

В доме престарелых

Светлана признается, что волонтерской деятельностью занялась по велению сердца. «Мне однажды помогли в трудный момент, и я захотела тоже помогать тем, кого жизнь "побила" еще больше, чем меня. Я на собственной шкуре поняла, как это, когда у тебя нет еды, нет элементарной одежды для ребенка. Все думала, что еще немного, война закончится, и я вернусь домой. Но уже шестой год я живу в Славянске. Очень хочется, чтобы в ближайшее время моя помощь была никому не нужна. Ну а пока каждый день я иду на почту, забираю тяжелые сумки с гуманитарной помощью, сортирую и развожу своим подопечным», – заключила волонтер Светлана Бараненко.