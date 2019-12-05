Пересечение линии разграничения по новому Порядку: Правозащитница рассказала, какие остались вопросы

28 ноября вступил в силу новый Порядок пересечения донбасской линии разграничения (официально документ называется «Порядок въезда лиц, перемещения товаров на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях и выезда лиц, перемещения товаров из таких территорий»). Однако остаются вопросы фактической имплементации нововведений и пропускной системы с разрешениями от СБУ. Об этом «Донецким новостям» рассказала правозащитница, юристка «Громадського холдингу "Група впливу"» («Группа влияния») Мария Красненко.

«В конце ноября в силу вступили измененные правила пересечения линии соприкосновения, которые были отсрочены на месяц. Причиной этого были нормы о пересечении детьми до 14 лет на основании паспорта для выезда за границу (без возможности пересечения по свидетельству о рождении, как это было с момента установления пропускного режима)», – пояснила правозащитница.

«В действующей редакции этот момент был учтен, как и документы, дающие основание пересекать КПВВ в период изготовления паспорта (впервые, при вклейке фото или его замене)», – добавила она.

Не менее положительным, по словам Красненко, является и параллельное появление указа Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВВОТ), предусматривающего перечень запрещенных к перемещению товаров. «Теперь граждане смогут ввозить на оккупированные территории товары для собственных нужд без ограничений. Определены и суммы средств, допустимые к перемещению», – отметила эксперт.

«Все это является позитивным сигналом. Однако продолжает оставаться открытым вопрос фактической имплементации нововведений, а также имеющейся пропускной системы с разрешениями от СБУ», – резюмировала она.

Напомним, в Украине с 28 ноября вступил в силу новый «Порядок въезда лиц, перемещения товаров на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях и выезда лиц, перемещения товаров из таких территорий», но многие люди не знали о новшествах, поскольку не было времени их проинформировать. Ознакомиться с полным списком запрещенных и разрешенных для перевозки через КПВВ личных вещей, товаров, а также их допустимый объем можно в инфографике здесь.

С комментариями иных экспертов по этой теме можно ознакомиться в нашем материале «Позитив, негатив и перспективы: Эксперты оценили новый Порядок пересечения линии разграничения».