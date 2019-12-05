«Еленовка. Движения для простых смертных нет»: Ситуация в пунктах пропуска утром 5 декабря

Сегодня, 5 декабря, КПВВ «Гнутово» закрыт в связи с ремонтом электросети. Остальные контрольные пункты на линии разграничения функционируют по графику зимнего периода, пропускные операции осуществляются с 8:00 до 17:00, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 4 декабря линию разграничения через КПВВ пересекли 29,8 тыс. человек и 3,7 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 7075 человек и 900 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 5995 человек и 1030 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 5830 человек и 1140 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 2625 человек и 585 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 8270 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 230 транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 15/50;

КПВВ «Марьинка» – 20/80;

КПВВ «Новотроицкое» – 35/30.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Анатолий: «5:34. "Каргилл". Основная очередь от середины спуска с моста, льготная от конца спуска с моста»;

Анатолий: «7:58. Александровский БП – за час ни одной протяжки».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Серега: «7:11. На Новотроицком БП примерно 40 машин»;

Серега: «7:46. Еленовка – аншлаг»;

Дарья: «8:18. В Еленовке пустили только автобусы и перевозов. Простым смертным до сих пор закрыт шлагбаум»;

«Администратор»: «8:45. Еленовка – больше 50! Но движения для нас, простых смертных нет! Как стали в 5 утра – так и стоим, едут только беременные инвалиды и перевозы по платному проездному! Все как всегда, полный бардак!»;

Геннадий: «9:00. Еленовка: основная почти до поворота, льготка до остановки на старом блокпосту. Движения нет».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.