Арсений Яценюк откроет во Львове Форум по вопросам безопасности для молодых лидеров

Сегодня, 5 декабря, во Львове пройдет Первый региональный форум по вопросам безопасности для молодых лидеров, организованный Фондом Арсения Яценюка «Открой Украину».

Тема форума – «Международная коалиция в поддержку Украины: как защитить и усилить единство».

Мероприятие проводится при поддержке Посольства Канады в Украине.

Форум проходит накануне встречи лидеров Украины, Франции, Германии и России, которая запланирована на 9 декабря 2019 года в Париже. В центре внимания – российская агрессия против Украины и война на Донбассе.

Это первая региональная встреча, которая является своеобразным продолжением Форума по вопросам безопасности для молодежи, который традиционно проводится в Киеве. Семь лет подряд, более 500 заявок ежегодно – это стало стимулом развивать интеллектуальные дискуссии в регионах Украины.

Участниками форума станут 100 молодых лидеров из западных областей Украины, которые стали победителями отборочного конкурса.

В форуме также примут участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Канады в Украине Лариса Галадза, уважаемые эксперты из Грузии, Канады, Польши, США, Украины, Франции.