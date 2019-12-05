В «ДНР»: В Иловайске – новый «мэр»

Новым «мэром» неподконтрольного украинским властям Иловайска (Донецкая обл.) стал Руслан Дудников. Предыдущий «мэр» Сергей Муха «освобожден от занимаемой должности». Об этом свидетельствуют «указы» «главы ДНР» Дениса Пушилина, опубликованные на местных интернет-ресурсах.

В опубликованном сегодня, 5 декабря, «указе», говорится об «освобождении от должности» Сергея Мухи, который был «мэром» с декабря 2018 года. «Документ» подписан 4 декабря.

Согласно еще одному опубликованному сегодня «указу», новым «главой администрации» Иловайска стал Руслан Дудников. Ранее он возглавлял «управление благоустройства и коммунального обслуживания администрации Донецка».