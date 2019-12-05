В Лисичанске мужчину с рекордным количеством алкоголя в организме задержали в угнанном авто (Фото)

В Лисичанске (Луганская обл.) мужчина с рекордным количеством алкоголя в организме, вероятно, угнал автомобиль. Об этом сегодня, 5 декабря, сообщает пресс-служба Патрульной полиции Луганской области.

Как рассказали в полиции, вечером 4 декабря на служебный планшет патрульных поступил вызов о завладении транспортным средством. Владелец обнаружил пропажу своего автомобиля ВАЗ-2101 и сообщил об этом на линию 102.

Патрульные начали поиски похищенного авто и вскоре обнаружили похожий по приметам автомобиль на ул. Генерала Потапенко. За рулем находился 35-летний мужчина с явными признаками алкогольного опьянения. Во время осмотра в медицинском учреждении в организме водителя зафиксировали рекордное количество алкоголя – 4,82 промилле, что более чем в 24 раза превышает допустимую норму.

В дополнение ко всему, мужчина не имел водительского удостоверения.

В отношении гражданина патрульные составили протокол по ч. 1 ст. 130 КУоАП за управление в состоянии опьянения и вынесли постановление по ч. 2 ст. 126 КУоАП за езду без соответствующих документов.

После составления админматериалов патрульные передали задержанного следственно-оперативной группе для установления обстоятельств по сообщению о завладении транспортным средством, за что ему грозит уголовная ответственность.