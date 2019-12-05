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Подписание документов в Нормандском формате может вызвать жесткую реакцию в Украине, – мнение

05.12.19 10:39
Елена Галкина / Фото: скриншот видео Ukrlife.TV
Елена Галкина / Фото: скриншот видео Ukrlife.TV

Подписание документов об урегулировании вооруженного конфликта на Донбассе по итогам переговоров в Нормандском формате может вызвать волну протестов в Украине. Такое мнение высказала доктор исторических наук Елена Галкина.

«Если случится подписание чего-то нехорошего для Украины, и это будет понято обществом как нехорошее, также как обществом был понят разворот Януковича, реакция будет жесткой», – сказала она.

«Западные партнеры будут стремиться к подписанию либо какого-то сбалансированного документа, либо к не подписанию вообще, поэтому возможно не будет подписано ничего – я считаю этот вариант весьма вероятным. Именно в рамках Минских соглашений, в рамках урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе ничего не будет подписано. Но добавляются газовые переговоры, которые не являются темой Нормандской четверки», – продолжила Галкина.

По ее мнению, в рамках переговоров в Нормандском формате может быть подписано соглашение между Россией и Украиной о транзите газа. «Эти переговоры будут проходить, это уже ясно. По крайней мере, обе стороны – и украинская и российская выразили готовность это делать на полях и в рамках данной встречи. По газу что-то могут подписать», – считает эксперт.

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что первым вопросом на переговорах в Нормандском формате, которые состоятся 9 декабря в Париже, будет обмен пленными, также будет поднят целый ряд вопросов об урегулировании вооруженного конфликта на Донбассе.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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