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Сводка из зоны ООС за 4 декабря: Версии сторон конфликта

05.12.19 10:14
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

За минувшие сутки зафиксированы 3 обстрела украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). Противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Об этом сегодня, 5 декабря, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» НВФ обстреливали позиции Объединенных сил неподалеку Новолуганского – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Также обстрел зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток»: у Широкино – из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

С начала текущих суток НВФ огневой активности не проявляли.

Пресс-служба Минобороны Украины
Пресс-служба Минобороны Украины

В «ДНР» заявляют, что «силовики Киева за минувшие сутки 7 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 21 единица. Под огнем оказались поселок Доломитное на горловском направлении; Ясиноватая, села Васильевка и Спартак, поселки шахты "Трудовская" и Александровка на донецком направлении; село Саханка на мариупольском направлении. При обстрелах применялись минометы калибром 120 мм, вооружение БМП и БТР, гранатометы и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное».

В «ЛНР» на момент подготовки материала свою версию ситуации вдоль линии соприкосновения не обнародовали.

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