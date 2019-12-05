Правозащитники просили упростить правила пересечения КПВВ: Что не учли

Правозащитники просили упростить правила пересечения контрольно-пропускных пунктов въезда / выезда (КПВВ) на Донбассе, но их еще более ужесточили. Об этом рассказала правовой аналитик БФ «Право на защиту» (БФ «Право на захист») Ирина Пецко, комментируя новый порядок пересечения КПВВ.

«Мы лоббировали аннуляцию [электронного] пропуска [СБУ] как такового, поскольку цель его внедрения в начале конфликта уже отпала. Все контрольные функции и действия можно сделать непосредственно на КПВВ при обращении граждан. Предварительно регистрироваться и получать пропуск – мы не видим в этом необходимости сейчас», – сказала она.

«Новые изменения добавили несколько пунктов для получения этого пропуска. Теперь даже дети, которые учатся на подконтрольной территории, но проживают на оккупированной, они также обязаны получать разрешение и проходить эту процедуру, а для получения этого пропуска они также должны иметь или национальный паспорт Украины в форме ID-карты, или заграничный паспорт, потому что системе нужен документ, который выбирается из списка, и без этого документа ребенок не сможет учиться и путешествовать в школу и назад домой», – прокомментировала Пецко.

По ее словам, правозащитники также настаивали на отмене одного из пунктов правил пересечения КПВВ, который позволяет Государственной пограничной службе Украины отказывать во въезде на подконтрольную украинским властям территорию лицам, в отношении которых есть подозрение о том, что их действия противоречат национальным интересам страны, охране здоровья и другим пунктам.

«Мы понимаем логику таких заявлений, когда говорим об иностранцах и о государственной границе Украины для того, чтобы беречь наше общество от преступных действий тех или иных лиц. Государственная пограничная служба полностью имеет право и обязана беречь нас. Но, когда мы говорим о внутренних территориях Украины, и о том, что кому-то отказывают из-за того, что это лицо совершило что-то, что противоречит законодательству Украины, то в этом логики нет абсолютно. На наш взгляд, в таких ситуациях целесообразнее пропустить такое лицо, и пусть правоохранительные органы осуществляют предусмотренные законом меры, чтобы установить, есть ли действительно какая-то опасность или другие признаки уголовного или административного правонарушения», – считает аналитик.

«Просто запрещая доступ к территории Украины, мы создаем тут вакуум беззакония и приумножаем это беззаконие на той стороне», – добавила представитель БФ «Право на защиту».

Напомним, в Украине с 28 ноября вступил в силу новый «Порядок въезда лиц, перемещения товаров на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях и выезда лиц, перемещения товаров из таких территорий», но многие люди не знали о новшествах, поскольку не было времени их проинформировать. Ознакомиться с полным списком запрещенных и разрешенных для перевозки через КПВВ личных вещей, товаров, а также их допустимый объем можно в инфографике здесь.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»