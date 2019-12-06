Патрули ветеранов ООС защищают леса на Донетчине (Фото)

С незаконной вырубкой леса в Лимане (Донецкая обл.) вместе с сотрудниками лесхоза борются ветераны АТО. Делают это по проекту «Привлечение участников боевых действий к улучшению состояния общественной безопасности на Лиманщине».

На патрулирование отправляются 3-мя машинами. Усиленный патруль включает 2-х сотрудников лесхоза и 2-х ветеранов АТО из общественной организации «Участники боевых действий».

Деньги на такие рейды участники АТО получили по грантовой программе ПРООН. На эти деньги в том числе закупается форма для 8-ми человек, приобретается квадрокоптер.

Сотрудники лесхоза патрулируют насаждения каждый день, участники АТО присоединяются к ним дважды в неделю.

В лесном хозяйстве Донетчины – 75 тыс. га леса, в том числе лесополосы. В одной из них, вблизи села Карповка, срублена часть деревьев. Нарушители срубили в первую очередь крупные деревья, стволы – диаметром около 50 см, но не побрезговали и более тонкими. Ущерб нанесен на десятки тыс. грн.

За две недели патрулирования задержаны две бригады так называемых «черных лесорубов», которые осуществляли вырубку леса в больших объемах, с привлечением транспорта. Нарушители переданы полицейским.

По словам начальника Донецкого областного управления лесного хозяйства Виктора Стороженко, за 9,5 месяцев убытки от самовольной вырубки по госпредприятиям по области составили 4,5 млн грн. Все материалы переданы в правоохранительные органы. «Но это только 20% – что мы выявляем», – отметил он.

На сегодня усиленное патрулирование осуществляется в Лиманском районе. Когда будет закуплено оснащение – охватят всю область. Выявлять места незаконных вырубок с помощью квадрокоптера, уверены в общественной организации, будет гораздо проще.

Параллельно патрулированию участники АТО ведут информационную кампанию о необходимости сбережения леса.

Каждый день патруль объезжает также посадки елок и сосен. С 1 декабря на Донетчине действует программа «Елочка». Срубленная елочка примерно в рост человека обойдется нарушителю в штраф от 510 грн и возмещение суммы ущерба.

Елку к празднику дешевле купить: в лесхозе реализовывают деревья по цене от 80 до 150 грн.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам телеканала «UA:Донбасс»