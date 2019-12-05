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На Донетчине спасатели вытащили из грязи реанимобиль (Фото)

05.12.19 10:49
Фото: ГУ ГСЧС в Донецкой области
Фото: ГУ ГСЧС в Донецкой области

В Донецкой области спасатели вытащили из грязи реанимобиль. Об этом сегодня, 5 декабря, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Сообщается, что в среду, 4 ноября, в 12:15 спасателям поступила информация о реанимобиле добровольческого батальона, который застрял в грязи и водитель не может самостоятельно выехать.

«Прибыв на место происшествия, спасатели с помощью буксировочного троса вытащили реанимобиль из грязи на проезжую часть. От Главного управления привлекались 6 человек личного состава и 1 единица техники», – сообщили в ГУ ГСЧС.

Фото: ГУ ГСЧС в Донецкой области

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