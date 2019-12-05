Главы силовых структур Украины обсудили подготовку к Нормандскому формату

В Службе безопасности Украины прошло координационное совещание в рамках подготовки к встрече в Нормандском формате, которая пройдет в Париже 9 декабря. Об этом сегодня, 5 декабря, сообщает пресс-центр СБУ.

По данным ведомства, в ходе совещания обсудили возможные пути решения вооруженного конфликта на Донбассе и вопрос реинтеграции временно неподконтрольных украинским властям территорий.

«Участники подчеркнули, что приоритетом в урегулировании ситуации на оккупированных территориях должен быть политико-дипломатический подход и выразили уверенность в поддержке международными партнерами территориальной целостности Украины, включая АР Крым и усилия нашего государства для прекращения военных действий», – говорится в сообщении.

«Важной составляющей указанных процессов является вопрос дальнейшего повышения уровня межведомственной координации и взаимодействия всех составляющих сектора безопасности и обороны по реинтеграции временно оккупированных территорий и совершенствование механизмов реагирования на внешние угрозы», – сообщили в СБУ.

Отмечается, что в совещании приняли участие такие должностные лица:

глава СБУ Украины Иван Баканов;

секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов;

министр внутренних дел Украины Арсен Аваков;

начальник Генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак;

глава Службы внешней разведки Украины Валерий Евдокимов;

глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко;

начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Василий Бурба.

Напомним, вопросы, связанные с участием Украины в переговорах в Нормандском формате, будут также рассмотрены на предстоящем заседании СНБО под председательством президента Украины Владимира Зеленского.