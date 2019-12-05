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В Украине назначен уполномоченный президента по вопросам волонтерства

05.12.19 11:47
Владимир Зеленский / Фото из открытых источников
Владимир Зеленский / Фото из открытых источников

Глава государства Владимир Зеленский назначил Наталью Пушкареву внештатным уполномоченным президента по вопросам волонтерской деятельности. Как сегодня, 5 декабря, сообщает пресс-служба президента Украины, соответствующий указ подписан 4 декабря.

Согласно указу, основными задачами уполномоченного являются:

  • мониторинг ситуации по обеспечению гарантий соблюдения прав и законных интересов волонтеров;
  • представление президенту Украины предложений по поддержке волонтерской деятельности;
  • может вносить на рассмотрение главы государства предложения по подготовке проектов законов, актов президента Украины по вопросам поддержки волонтерской деятельности, обеспечения гарантий соблюдения прав и законных интересов волонтеров и участвовать в экспертизе законов, поступивших главе государства на подпись, законопроектов, предлагаемых для внесения президентом Украины на рассмотрение Верховной Рады, других законопроектов, касающихся вопросов поддержки производства волонтерской деятельности;
  • должен осуществлять меры, направленные на обеспечение, восстановление нарушенных прав и законных интересов волонтеров, и информировать общественность о таких мерах и их результатах;
  • содействовать налаживанию взаимодействия органов исполнительной власти и органов местного самоуправления по вопросам поддержки общественных инициатив о волонтерской деятельности.

Также среди задач уполномоченного подготовка мероприятий с участием президента Украины, в частности международного характера по вопросам, касающихся поддержки волонтерской деятельности.

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