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«Правовая республика. Ответственный перевозчик»: В России в ДТП попал автобус из Донецка (Фото)

05.12.19 12:26
Фото из соцсетей
Фото из соцсетей

В ДТП в Ростовской области России попал автобус, следовавший из неподконтрольного украинским властям Донецка в Москву. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Как пишут пользователи соцсетей, авария произошла 4 декабря примерно в 2:00 в районе г. Каменск-Шахтинский. Сообщается, что один из легковых автомобилей стоял на трассе без аварийных сигналов и с выключенными фарами. Водитель автобуса заметил авто и попытался избежать столкновения. В результате в ДТП пострадали механические транспортные средства: автобус и два легковых автомобиля, при этом пострадавших нет.

Также люди обсуждают автобусного перевозчика:

  • «Автор»: «Самое интересное, что служба BusPremium, что везла людей, не отдала всем билеты и не вернула деньги за поездку»;
  • Александр: «Правовая республика. Очень ответственный перевозчик»;
  • Дмитрий: «Тот, кто виноват в ДТП, тот и должен возвращать людям деньги»;
  • Владимир: «Кто виноват, решает суд. Перевозчик должен или предоставить другой автобус и доставить людей, или вернуть деньги пассажирам. А свои затраты он должен взыскивать с виновника ДТП»;
  • Амина: «Ну как бы им и предоставили автобус»;
  • Анатолий: «Спустя сутки, смешно».

Напомним, в РФ на федеральной трассе в Воронежской области 3 декабря опрокинулся рейсовый автобус, пострадали 14 граждан Украины.

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