Даже после мира на Донбассе армия останется приоритетом Украины, – Зеленский

Даже после достижения мира на Донбассе укрепление армии и обороноспособности страны останутся приоритетами Украины. Как сообщают «Донецкие новости», об этом сегодня, 5 декабря, в ходе торжественного собрания по случаю 28-й годовщины ВСУ в Министерстве обороны в Киеве заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Приведу один красноречивый факт: сегодня украинцы доверяют армии больше, чем другим органам или институциям Украины. И это справедливо, логично и абсолютно заслуженно, потому что именно вы защищаете нашу независимость во время войны на востоке Украины и после аннексии Крыма Россией», – сказал он.

По его словам, Украина никогда не забудет тысячи погибших и тысячи раненных украинских военных на Донбассе. Погибших защитников почтили минутой молчания.

«Мы укрепляем нашу боеспособность. Мы стремимся не на словах, не на плакатах, а на деле приближать нашу армию к стандартам НАТО. Это касается полноценного реформирования всех сфер обороны – военного управления, логистики, подготовки, вооружения и самое главное – достойного обеспечения вас и ваших семей», – заявил Зеленский.

«Весь мир видит, что мы действительно стремимся к миру. Мы не хотим каждый день терять лучших украинцев. Мы обязательно вернем наших людей и наши территории. Сейчас мы достигаем это дипломатическим путем, но сильное войско делает позицию любой страны увереннее и крепче. У нас есть горький опыт, и мы знаем, что бывает, когда страна не готова защищать свои государственные интересы. Именно поэтому после достижения долгожданного мира армия не перестанет быть нашим приоритетом», – подчеркнул президент Украины.

Глава государства поблагодарил украинских военных и волонтеров, а также поздравил военнослужащих с профессиональным праздником и поблагодарил за добросовестное выполнение долга, честь, отвагу и героизм. Также президент Украины вручил государственные награды по случаю Дня ВСУ, который отмечается 6 декабря.