На Луганщине за сутки разыскали двух несовершеннолетних

За сутки полиция Луганщины разыскала и вернула родителям двух несовершеннолетних детей. Об этом сегодня, 5 декабря, сообщает пресс-служба ведомства.

С просьбой помочь найти пропавшую 13-летнюю девочку в дежурную часть Кременского отдела полиции обратилась ее мать.

«Сотрудники полиции сразу провели комплекс оперативных мероприятий с целью установления всех контактов и связей ребенка, и нашли ее. Девушка вместе со своими друзьями устроила импровизированный "съемочный павильон" в конюшне, где они делали селфи с лошадьми и выкладывали фотографии в социальные сети», – рассказали в полиции.

Местонахождение 15-летнего парня сотрудники Новопсковского отдела полиции установили почти сразу.

«Обида на маму толкнула его на такой поступок. Полицейские пообщались с парнем, разъяснили ему, что роднее мамы никого не может быть и не следует не нее обижаться и заставлять ее так сильно волноваться», – сообщили в пресс-службе.