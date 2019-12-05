Эксперт пояснил, почему на Донбассе не популярна программа «Доступное жилье»

На Донбассе не популярна программа «Доступное жилье» по вполне объективным причинам. Об этом рассказал глава правления Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству («Держмолодьжитло») Сергей Комнатный.

«Если говорить о классической программе "Доступное жилье", есть одно обстоятельство, которое мешает именно в Донецкой и Луганской областях реализовывать эти жилищные программы, это то, что этими программами можно воспользоваться только под строительство нового жилья. Но на сегодня в Донецкой и Луганской областях на подконтрольной украинской власти территории просто нет нового жилья, не строится жилье в тех масштабах и тех объемах, которые должны быть, а построенное жилье по цене достаточно дорогое и превышает те возможности и те цены, которые есть на рынке вторичного жилья», – пояснил он.

«Два года назад у нас переселенцы вообще не имели права пользоваться какими-то жилищными программами, но мы их модернизировали. За два года реализации почти 400 семей ВПЛ воспользовались той или иной программой», – сообщил Комнатный.

По его словам, в ведомстве понимают, что этого недостаточно, но ограничены в финансировании жилищных программ, хотя его и увеличили. «По состоянию на начало года у нас было всего 100 млн грн на программу "Доступное жилье". Сейчас внесли изменения в закон о государственном бюджете, и мы имеем 400 млн грн на программу "Доступное жилье" и 200 млн грн на кредиты. Это даст нам возможность около тысячи семей уже в этом году обеспечить жильем», – рассказал глава правления Госфонда содействия молодежному жилищному строительству.

Он также напомнил, что в декабре стартовала новая программа по обеспечению жильем переселенцев и участников АТО / ООС – кредитование под 3% годовых.

3 декабря начался прием заявлений от переселенцев и участников АТО/ООС для получение льготного кредита на покупку жилья. Программа ипотеки под 3% для ВПЛ и участников АТО/ООС вызвала большой ажиотаж. На каждой заявке зафиксировано ее поступление посекундно. А в МинВВОТ рассказали, на сколько семей хватит денег.

Как сообщалось ранее, Луганская область получила дополнительные 15 млн грн на продолжение программы «Доступное жилье», но деньги придется вернуть в государственный бюджет, поскольку никто не захотел воспользоваться этой программой в 2019 году.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UATV»