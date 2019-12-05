Глава СБУ обговорил с послом Германии подготовку к Нормандскому формату

Председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов обсудил с послом Германии Анкой Фельдгузен ход подготовки к встрече в Нормандском формате. Об этом сегодня, 5 декабря, сообщает пресс-центр СБУ.

По данным ведомства, во время встречи глава СБУ и немецкий посол остановились на вопросах усиления сотрудничества между Украиной и Германией в сфере безопасности, в частности Иван Баканов подчеркнул важную роль Германии, как стратегического партнера Украины в урегулировании ситуации на Донбассе.

«Работа по подготовке к встрече в Нормандском формате, которая состоится 9 декабря, продолжается. Германия и Франция – наши стратегические партнеры, и мы искренне надеемся, что с вашей помощью мы найдем общие подходы к решению многих важных для Украины вопросов», – заявил глава СБУ.

Также была отдельно отмечена важность реализации запланированной реформы СБУ. «Создание операционно и культурно современной Службы безопасности обеспечит нам больше возможностей для работы в постоянно меняющейся оперативной среде и лучшую результативность в нашей ежедневной деятельности», – подчеркнул Баканов.

Как сообщалось ранее, в Службе безопасности Украины прошло координационное совещание в рамках подготовки к встрече в Нормандском формате, которая пройдет в Париже 9 декабря.

Напомним, вопросы, связанные с участием Украины в переговорах в Нормандском формате, будут также рассмотрены на предстоящем заседании СНБО под председательством президента Украины Владимира Зеленского.