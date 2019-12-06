В соцсетях рассказали подробности о затоплении шахты в «ЛНР»

На неподконтрольной украинским властям части Луганской области произошло ЧП на шахте «Белореченская». Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Шахта расположена возле одноименного поселка в Лутугинском районе. По словам местных жителей, авария произошла 30 ноября. Сначала произошло частичное обрушение выработки на горизонте 500 м, позже скип сошел с направляющих и повредил водяной став, что привело к затоплению 45 метров зумфа (это нижняя часть вертикального ствола ниже горизонта 500 м для сбора грунтовых вод).

Как рассказывают пользователи соцсетей, шахта частично затоплена, но затопление не является критическим, и работа продолжается.

В пресс-службе «МЧС ЛНР», а также на местных интернет-ресурсах информации о затоплении шахты нет.