Новогодний корпоратив в ресторанах Луганска: В «ЛНР» назвали цены

Новогодний корпоратив в ресторанах и кафе неподконтрольного украинским властям Луганска обойдется в среднем в 1,2 тыс. руб. (448 грн по местному курсу на 05.12.2019) с человека. Об этом сообщается на местных интернет-ресурсах.

Как утверждают в «ЛНР», ресторан, расположенный в районе Красной площади, приглашает луганчан отметить Новый год в кругу коллег в среднем за 1,5 тыс. руб. (560 грн) с человека без учета алкоголя, который можно будет принести с собой. В стоимость входят еда и напитки, а также шоу-программа, разработанная заведением к празднику, которая предполагает живой вокал, выступление шоу-балета, работу ведущего, Деда Мороза и Снегурочки.

В ресторане грузинской кухни, расположенном в центральной части Луганска, корпоратив обойдется в 1,2 тыс. руб. (448 грн) без учета алкоголя и напитков, новогодние шоу будут проводиться по выходным дням. В обновленном к новогодним торжествам меню – закуски, салаты, горячие блюда и гарнир.

Lounge-bar на востоке Луганска в среднем предлагает посетителям меню за 1,5 тыс. руб. (560 грн), в которое входят салат, нарезка, горячее блюдо и гарнир, развлекательная программа дополнительно обойдется в 300 руб. (112 грн).

Провести корпоратив в одном из кафе в восточной части Луганска обойдется в среднем в 1,2 тыс. руб. (448 грн), в эту стоимость входят мясное блюдо и гарнир, салат, нарезка и напитки. Развлекательная программа – только по субботам.

Кафе в южной части Луганска будет проводить корпоративы с 20 по 30 декабря, средняя стоимость с человека – 800-1000 руб. (299-373 грн), развлекательная программа оплачивается отдельно.

«Администраторы заведений предупредили, что уже началось бронирование столов для проведения новогодних мероприятий», – утверждают в «республике».