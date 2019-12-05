Пять лет под другим именем: Правоохранители Донетчины задержали наркоторговца-беглеца

Полицейские Донетчины задержали наркоторговца, который пять лет скрывался под другим именем. Об этом сегодня, 5 декабря, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Сообщается, что организатор канала сбыта наркотиков сбежал из-под суда в Мариуполе и с 2014 года находился в международном розыске.

«В 2013 году правоохранители задержали мужчину, который занимался распространением наркотических средств в Мариуполе. Вина наркосбытчика была доказана, но в ходе судебного разбирательства пять лет назад при избрании меры пресечения суд отпустил его под залог. Злоумышленник уже был судим за аналогичные преступления. На этот раз ему грозило до 10 лет лишения свободы, и он, не дожидаясь приговора, бежал», – рассказали в полиции.

Первоочередные розыскные мероприятия результата не дали. Единственное, что установили полицейские, – беглец покинул Донбасс и перешел на нелегальное положение. Мужчина был объявлен в розыск по каналам Интерпола. Несмотря на вооруженный конфликт в регионе, оперативники не прекращали розыск.

«37-летний злоумышленник тщательно замаскировался. Связи в Донецкой области оборвал, путешествовал по стране, а затем осел в Киеве. Мужчина получил новый пакет документов: легальный биометрический паспорт на имя другого человека, кредитные карты и создал положительную кредитную историю, пытаясь таким образом полностью легализоваться. Свою настоящую личность злоумышленник скрывал даже от близкого человека, сожительницы», – отметили в пресс-службе.

Правоохранители проверили круг общения каждого, с кем контактировал беглец, а это более полутысячи человек. Кроме того, отследили возможные пути беглеца – транспорт, гостиницы и т. п. Полицейские установили местонахождение разыскиваемого и, во время командировки в столицу, задержали его.

«Как и предполагалось, подозреваемый представился фейковым именем и отказался от показаний. После того, как оперативники предоставили неопровержимые доказательства, которые разрушали его новый образ, фигурант признался», – сообщили в пресс-службе.

Мужчину доставили в Мариуполь и задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Суда он будет дожидаться в следственном изоляторе. Его привлекают к ответственности по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (сбыт наркотиков).