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«ОСАГО» в «ДНР»: В «республике» назвали тарифы

05.12.19 14:26
Скриншот видео YouTube
Скриншот видео YouTube

На неподконтрольной украинским властям части Донецкой области «банк ДНР» утвердил размеры «страховых тарифов по договору (страховому полису) обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств». Об этом говорится в «постановлении», опубликованном на местных интернет-ресурсах 4 декабря.

Так, в «ДНР» определили «базовые ставки страхового тарифа», их минимальное и максимальное значение, для различных транспортных средств.

В частности:

  • для мотоциклов/ мопедов это 214 руб. (80 грн по местному курсу на 5.12.2019) и 433 руб. (162 грн);
  • для транспортных средств категории «В» физлиц – 845 (315 грн) и 1521 руб. (568 грн);
  • транспортных средств категории «В» физлиц-предпринимателей – 633 (236 грн) и 896 руб. (334 грн);
  • транспортных средств, используемых в качестве такси – 1265 (472 грн) и 2278 руб. (850 грн);
  • трамваев – 431 (161 грн) и 776 руб. (290 грн).

Ранее сообщалось, что на неподконтрольной украинским властям части Донецкой области «вступил в силу» «закон» «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств».

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