«ОСАГО» в «ДНР»: В «республике» назвали тарифы

На неподконтрольной украинским властям части Донецкой области «банк ДНР» утвердил размеры «страховых тарифов по договору (страховому полису) обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств». Об этом говорится в «постановлении», опубликованном на местных интернет-ресурсах 4 декабря.

Так, в «ДНР» определили «базовые ставки страхового тарифа», их минимальное и максимальное значение, для различных транспортных средств.

В частности:

для мотоциклов/ мопедов это 214 руб. (80 грн по местному курсу на 5.12.2019) и 433 руб. (162 грн);

для транспортных средств категории «В» физлиц – 845 (315 грн) и 1521 руб. (568 грн);

транспортных средств категории «В» физлиц-предпринимателей – 633 (236 грн) и 896 руб. (334 грн);

транспортных средств, используемых в качестве такси – 1265 (472 грн) и 2278 руб. (850 грн);

трамваев – 431 (161 грн) и 776 руб. (290 грн).

Ранее сообщалось, что на неподконтрольной украинским властям части Донецкой области «вступил в силу» «закон» «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств».