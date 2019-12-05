Луганщина получила новые реанимобили для системы экстренной медицины (Фото)

На Луганщине сегодня, 5 декабря, медучреждениям передали сертификаты на транспорт и три новых реанимобиля для системы экстренной медицинской помощи. Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Отмечается, что транспорт приобретен за деньги областного бюджета.

«Наши бригады "скорой медицинской помощи" обеспечены специализированным автотранспортом, однако часть парка подлежит обновлению. Надеюсь, эти автомобили помогут врачам быстрее добраться до пациентов, чтобы спасти жизнь нашим гражданам», – заявила замгубернатора Луганщины Екатерина Безгинская.

Фото пресс-служба Луганской облгосадминистрации

Три автомобиля «скорой медицинской помощи» типа С Peugeot Boxer и Citroen Jumper получили коммунальные учреждения системы экстренной медицинской помощи области:

КУ «Луганский региональный центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» для обслуживания вызовов на центральной подстанции г. Лисичанск;

КЗ «Станция скорой медицинской помощи города Рубежное»;

КУ «Луганская городская станция скорой медицинской помощи» (г. Старобельск).

Современные реанимобили разработаны и оборудованы для транспортировки пациентов, проведения осложненного ухода и наблюдением за ними.