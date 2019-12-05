Зеленский поздравил волонтеров с праздником

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских волонтеров с праздником – Международным днем волонтеров, который отмечается сегодня, 5 декабря. Об этом глава государства сказал во время торжественного собрания по случаю 28-й годовщины создания Вооруженных сил Украины.

Президент Украины отметил, что волонтеры оказали сильное влияние на становление украинской армии.

«Сегодня я не могу не вспомнить тех, кто стал непосредственным участником развития украинской армии, – это наши украинские волонтеры. Сегодня, 5 декабря, их день, их праздник. Мы благодарим волонтерам за их большое и важное дело, за каждый переданный армии бронежилет, за каждый тепловизор, аптечку и не менее важные детские рисунки с пожеланиями возвращаться живыми», – сказал Зеленский.