Юрист-аналитик сообщил об отрицательных моментах нового Порядка пересечения линии разграничения

28 ноября вступил в силу новый Порядок пересечения донбасской линии разграничения (официально документ называется «Порядок въезда лиц, перемещения товаров на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях и выезда лиц, перемещения товаров из таких территорий»). В новом Порядке – есть ряд отрицательных и сомнительных моментов. Об этом «Донецким новостям» рассказал юрист-аналитик ОО «Донбасс СОС» Михаил Фоменко.

По его словам, кроме уже не раз отмечаемого введения перечня запрещенных к перемещению товаров (ранее был перечень разрешенных), о чем уже много сказано, можно отметить еще ряд положительных изменений, которые введены Постановлением КМУ №815. В частности, эти изменения коснулись въезда-выезда детей и граждан, которые вовремя не вклеили фото в паспорт в 25 и 45 лет.

Предусмотрен и льготный порядок пропуска через линию соприкосновения для лиц с инвалидностью. «Среди плюсов и возможность перемещения через линию разграничения в случае переезда на новое место жительства личных вещей в ручной клади и сопровождаемом багаже другими транспортными средствами (грузовые автомобили, автобусы, тракторы и т.д.)», – рассказал Фоменко.

При этом, как отметил юрист-аналитик, есть и отрицательные моменты. «Так, остается определение "лица, причастные к вооруженной агрессии Российской Федерации", что является слишком общим и может включать все учебные, медицинские, коммунальные и т.д. учреждения на ВОТ и их работников», – сообщил эксперт.

«Предусмотрена и необходимость в получении разрешений физлицу для граждан Украины – в настоящее время все пункты въезда-выезда имеют доступ к системе пограничного контроля "Гарт-1", наличие отдельного реестра разрешений СБУ по факту создает дополнительную нагрузку в виде оформления пропуска в течение 15 дней, удваивает время на проверку документов человека, ибо системы между собой не связаны, но в них вносится идентичная информация», – добавил он.

Эксперт отметил и ряд иных негативных моментов. Также, по его словам, есть сомнительные моменты. «К примеру, постановлением предусмотрено, что граждане Украины, которые взяты на учет как внутренне перемещенные лица (ВПЛ) и являются получателями пенсий, с целью однозначной их идентификации при пересечении линии разграничения могут наряду с паспортным документом предоставлять также пенсионное удостоверение, изготовленное в форме платежной карточки», – рассказал Фоменко.

По его словам, для чего внесли данную норму – непонятно, такие данные относительно лица не вносятся в базу пограничников.

Напомним, в Украине с 28 ноября вступил в силу новый «Порядок въезда лиц, перемещения товаров на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях и выезда лиц, перемещения товаров из таких территорий», но многие люди не знали о новшествах, поскольку не было времени их проинформировать. Ознакомиться с полным списком запрещенных и разрешенных для перевозки через КПВВ личных вещей, товаров, а также их допустимый объем можно в инфографике здесь.

Более подробно с мнением Михаила Фоменко, а также с комментариями иных экспертов по этой теме можно ознакомиться в нашем материале «Позитив, негатив и перспективы: Эксперты оценили новый Порядок пересечения линии разграничения».