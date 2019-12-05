На Луганщине за взятку патрульному инспектору судят женщину

На Луганщине в суде добиваются пересмотра приговора об условном наказании женщине, которая предлагала взятку патрульному инспектору. Об этом сегодня, 5 декабря, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

По данным ведомства, Луганский апелляционный суд по апелляционной жалобе прокурора отменил приговор Северодонецкого городского суда Луганской области, которым женщина была осуждена к 2 годам ограничения свободы с испытательным сроком на 1 год за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (предложение неправомерной выгоды должностному лицу).

«Жительница г. Северодонецка в октябре 2018 года предложила инспектору Управления патрульной полиции в Луганской области неправомерную выгоду в размере 500 грн за не привлечение ее мужа к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения», – говорится в сообщении.

«Решение суда прокуратура Луганской области обжаловала, поскольку к лицу, совершившему коррупционное преступление, согласно Уголовному кодексу Украины не может быть применено условное наказание. С целью исправления указанной судебной ошибки апелляционная жалоба прокурора удовлетворена, приговор отменен и назначено новое рассмотрение в суде первой инстанции», – сообщили в прокуратуре.

В ведомстве напомнили, что санкция ч. 1 ст. 369 Уголовного кодекса Украины предусматривает наказание в виде штрафа от 500 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан, ограничение свободы или лишение свободы на срок от 2-х до 4-х лет.