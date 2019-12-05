На Луганщине пополнился парк школьных автобусов (Фото)

Для школ Марковского и Станично-Луганского районов купили школьные автобусы, которые вскоре выйдут на маршруты. Об этом сегодня, 5 декабря, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Так, новые автобусы получили опорное учреждение общего среднего образования Марковская гимназия Марковского районного совета и КУ «Станично-Луганская общеобразовательная школа I-III ступеней № 1 Станично-Луганского района» Луганской области.

«Наши дети и школьное образование, в частности, среди приоритетов государства и областной власти. Приобретение этих комфортабельных автобусов является необходимостью для организации учебного процесса и залогом хорошего будущего этих детишек», – заявила замгубернатора Луганщины Екатерина Безгинская.

Соответствующие документы на школьные автобусы она передала руководителям отделов образования Марковской и Станично-Луганской районных государственных администраций.

Фото: пресс-служба Луганской облгосадминистрации

Отмечается, что всего в течение 2019 года для школ Луганщины купили 8 новых школьных автобусов, из них 3 – специализированные. В I полугодии этого учебного года в учреждениях общего среднего образования Луганской области осуществлялся подвоз 5765 учеников 138 школьными автобусами.