Зеленский планирует продлить закон об особом статусе Донбасса

После переговоров в Нормандском формате президент Украины Владимир Зеленский планирует внести в парламент законопроект о продлении срока действия закона об особенностях местного самоуправления на неподконтрольной украинским властям территории Донбасса. Об этом на встрече в Лондоне, организованной Chatham House и «Украинской призмой», заявил помощник президента Украины Андрей Ермак, передает «Европейская правда».

«По итогам этого саммита мы готовы внести на рассмотрение парламента законопроект о продлении действия этого закона. А в начале следующего года мы готовы предложить изменения этого закона», – заявил Ермак.

Отмечается, что изменения в закон, которые в этом случае скорее всего будут приняты в следующем году, должны учитывать договоренности, достигнутые на переговорах в Париже.

«Среди изменений – в первую очередь имплементация "формулы Штайнмайера"», – сообщил помощник президента Украины.

Ермак уточнил, что речь идет исключительно о сценарии, который реализуется в случае успешных договоренностей в Нормандском формате. «Если мы увидим, что у России нет готовности к прогрессу, у нас, конечно, есть план Б», – добавил он.

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что первым вопросом на переговорах в Нормандском формате, которые состоятся 9 декабря в Париже, будет обмен пленными, также будет поднят целый ряд вопросов об урегулировании вооруженного конфликта на Донбассе.