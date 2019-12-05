У Зеленского допускают закрепление «особых полномочий» ОРДЛО в Конституции

Команда президента Украины Владимира Зеленского готова провести конституционную реформу по итогам переговоров в Нормандском формате, но обещает ограничить изменения в Конституцию вопросами децентрализации. Об этом на встрече в Лондоне, организованной Chatham House и «Украинской призмой» заявил помощник президента Украины Андрей Ермак, передает «Европейская правда».

«Украина готова выполнить положение Минских договоренностей, которое предусматривает проведение конституционной реформы в части децентрализации. Ни о какой федерализации речь не идет», – заявил Ермак.

По его словам, изменения Конституции, о которых идет речь, будут касаться передачи части полномочий на места, но будут также определенные положения, касающиеся ОРДЛО*.

«Отдельные районы Донецкой и Луганской области могут получить дополнительные полномочия. Но это никогда не будет означать, что это будет федерализация или какая-то автономия», – утверждает помощник президента Украины.

При этом Ермак выразил уверенность, что это не будет угрожать целостности Украины. Помощник президента Украины также сообщил, что после переговоров в Нормандском формате глава государства планирует внести в парламент законопроект о продлении срока действия закона об особенностях местного самоуправления на неподконтрольной украинским властям территории Донбасса.

*Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей