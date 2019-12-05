Медведев убежден, что Зеленский хочет договориться с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский хочет возобновления отношений с Россией, но некоторые украинские политические силы против этого. Об этом сегодня, 5 декабря, в интервью российским телеканалам заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

«Если вы спрашиваете у меня об отношении к действующему президенту – нет смысла сейчас какие-то характеристики давать, поскольку это человек, который избран народом Украины. Самое главное – чтобы у него хватило силы духа, мужества противостоять целому ряду деструктивных тенденций, которые в Украине сформировались», – сказал он.

«Очевидно, что нынешний президент хочет договориться по ключевым вопросам развития своей страны, и с нашей страной в том числе. Но вопрос в том – получится ли у него. Там уже ряд ведущих политических сил сказали: "Все, идем на Майдан, станем и будем кричать – ни пяди нашей земли [не отдадим]". Очевидно, что это удавка, которую пытаются на него накинуть. Все зависит от него, у него высокий уровень поддержки населения, и он должен понимать свою ответственность перед Украиной», – заявил Медведев.

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что первым вопросом на переговорах в Нормандском формате, которые состоятся 9 декабря в Париже, будет обмен пленными, также будет поднят целый ряд вопросов об урегулировании вооруженного конфликта на Донбассе.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube