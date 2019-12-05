Украина предложит заменить представителей «Л-ДНР» в ТКГ

Украинская сторона будет продвигать идею о расширении или замене представителей ОРДЛО*, которые в составе Трехсторонней контактной группы. Об этом на встрече в Лондоне, организованной Chatham House и «Украинской призмой» заявил помощник президента Украины Андрей Ермак, передает «Европейская правда».

По его словам, Минские договоренности предусматривают консультации с «представителями территорий».

«Раньше на этих территориях (в Донецкой и Луганской областях – прим. ред.) жили 6 млн человек, сейчас [в ОРДЛО] осталось 1,5 миллиона. Другие уехали – заявил Ермак, подчеркнув, что многие переселенцы живут на подконтрольной украинским властям территории.

По мнению украинских переговорщиков, должны быть внесены изменения в ТКГ таким образом, чтобы отразить позицию переселенцев.

«Мы хотим, чтобы представителями территорий были люди, которые имеют связь, имеют прописку, недвижимость – то есть имеют юридическую привязку к тому, что они могут представлять эти территории. Мы хотим, чтобы это были люди, хорошо известные на Донбассе», – сообщил помощник президента Украины.

Он добавил, что это новая идея, но не уточнил, обсуждалась ли она с другими участниками ТКГ.

Помощник президента Украины также сообщил, что после переговоров в Нормандском формате глава государства планирует внести в парламент законопроект о продлении срока действия закона об особенностях местного самоуправления на неподконтрольной украинским властям территории Донбасса и допустил внесение изменений в Конституцию Украины об «особых полномочиях» ОРДЛО.

*Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей