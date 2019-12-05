Яценюк назвал приоритет номер один на встрече в Нормандском формате

Сегодня, 5 декабря, исполняется 25 лет с момента подписания Будапештского меморандума. Из этого документа следует сделать выводы. Об этом заявил премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк, открывая во Львове Форум по вопросам безопасности для молодых лидеров.

«Прошу президента Украины сделать эти выводы и не приехать из Нормандии с новым "Будапештом"», – подчеркнул Яценюк.

Политик отметил, что во время Нормандской встречи «приоритет номер один для президента – занять четкую, однозначную государственную национальную независимую позицию»: «Позицию, которая не позволит никому трактовать ее или на немецком, или на английском, или на русском, или на французском. А позиция, которая изложена на украинском и имеет одну неоспоримую трактовку. Проявить силу. С этого начинаются каждые переговоры».

В этой позиции, подчеркнул лидер «Народного фронта», компонент безопасности – это номер один. Арсений Яценюк подчеркнул, что выборы на временно неподконтрольных территориях невозможны в присутствии российских войск: «Это российские солдаты будут избирать представителей от Украины? Какие выборы, если ни одна украинская политическая партия и украинские медиа, украинская Центральная избирательная комиссия, украинское Министерство юстиции, украинское Министерство внутренних дел, украинская Национальная полиция, украинская Государственная пограничная служба не имеют доступа к этим территориям?»

«Это какое-то ноу-хау – называть демократическими выборы под охраной российских военных», – добавил он.

Арсений Яценюк также подчеркнул, что основополагающей идеей Минских договоренностей было полноценное прекращения огня: «Этого еще не произошло. Необходимо прекращение огня, разведение войск, вывод российских вооруженных формирований с территории Украины. И здесь не может быть другой дискуссии».

По обмену пленными, он отметил: «Украинские пленные – это заложники. А те, кто здесь, – это российские бандиты. Эти дефиниции надо очень корректно говорить. Когда меняют Цемаха на Сенцова, Сенцов – это пленный и это герой, а Цемах – это международный преступник. Не надо смешивать понятия».

Политик также отметил важность начала процесса передачи контроля над границей, будет ли к этому будет привлечена Специальная мониторинговая миссия, или ОБСЕ, или миротворческая миссия: «Когда граница открыта, когда россияне чувствуют себя на украинской суверенной территории, как у себя дома , мы никогда не восстановим территориальную целостность».

«И обязательно президент должен отметить необходимость возвращения Крыма и еще раз настоять на незаконной аннексии Крыма, что было отмечено в резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций», – подчеркнул Яценюк.

Первый региональный форум по молодых лидеров проводится во Львове Фондом Арсения Яценюка «Открой Украину». Он является своеобразным продолжением Форума в Киеве, который проходит уже семь лет подряд.

Тема нынешнего форума – «Международная коалиция в поддержку Украины: как защитить и усилить единство». Он проходит накануне встречи лидеров Украины, Франции, Германии и России, которая запланирована на 9 декабря 2019 года в Париже. В центре разговора – российская агрессия против Украины и война в Донбассе.

Мероприятие проводится при поддержке Посольства Канады в Украине. К участникам Форума обратилась новоназначенная посол Канады в Украине Лариса Галадза. Форум стал первым мероприятием, в котором посол приняла участие после назначения на пост.