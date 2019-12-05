Судьба более 400 тысяч ВПЛ – неизвестна: Денисова рассказала о ситуации с пенсиями переселенцев и долгами

В Украине более 400 тысяч пенсионеров из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) не получают выплаты. Об этом сегодня, 5 декабря, сообщила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова по итогам участия в заседании Комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий, о чем она написала на своей странице в Facebook.

По ее словам, остается нерешенной проблема с выплатой пенсий гражданам из числа ВПЛ. «Пенсии получают только 624 тыс. пенсионеров, а судьба более 400 тыс. – неизвестна. Более того, до сих пор не утвержден Кабинетом министров Украины порядок выплат пенсий этим гражданам Украины, за период, на который они были остановлены из-за того, что пенсионеры не успели прийти на подконтрольную правительству Украины территорию за средствами в течение 60 дней», – написала омбудсмен.

Денисова уточнила, что в очередной раз обратилась к руководству Пенсионного фонда Украины с требованием предоставить информацию по каким причинам более 400 тыс. граждан Украины из числа пенсионеров не могут реализовать свое право на пенсионное обеспечение.

«Обращаюсь в Министерство социальной политики с требованием в кратчайшие сроки внести на рассмотрение правительства проект повестки о погашении задолженности пенсионных выплат ВПЛ, которая возникла в результате их приостановки из-за прохождения дискриминационной процедуры идентификации наших граждан, что может длиться до 6 месяцев. В свою очередь, прошу правительство Украины поддержать указанный нормативно-правовой акт и, наконец, восстановить нарушенное конституционное право наших граждан на социальную защиту государства», – резюмировала Людмила Денисова.

Как сообщалось ранее, суды в более чем 90% случаев встают на сторону переселенцев и отмечают, что отдельными положениями постановлений Кабинета министров Украины не может быть уменьшено право лица на получение пенсии. В то же время ПФУ выбрал политику не выплаты переселенцам недополученных сумм пенсий.

Напомним, возобновить выплаты переселенцам можно по решению суда, однако сумму, накопившуюся с момента остановки начислений, восстановить нельзя даже по суду, и причин для этого несколько.