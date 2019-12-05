Большинство жертв мин – на Донетчине: ОБСЕ обнародовала данные об убитых и раненых жителях Донбасса

Мины, неразорвавшиеся боеприпасы и другие взрывоопасные предметы продолжают уносить жизни людей на Донбассе. В период с 1 января 2018 года по 31 октября 2019 года 34 мирных жителя погибли и еще 99 получили ранения. Как сообщают «Донецкие новости», об этом говорится в тематическом отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, опубликованном сегодня, 5 декабря, пресс-службой Миссии.

Так, по данным ОБСЕ, мины и другие взрывоопасные объекты стали причиной 133 из 380 жертв (34 убитых и 99 раненых) – 87 в 2018 году и 46 в первые 9 месяцев 2019 года. Из них: 73 были взрослыми мужчинами, 29 – женщинами, 26 – мальчиками и пять – девочками. «Гражданские лица были убиты и ранены этими объектами в самых разных обстоятельствах и условиях», – уточняется в отчете.

Как отмечается, мины и другие взрывоопасные объекты являются причиной большего числа жертв, чем обстрелы и огонь из стрелкового оружия вместе взятые.

«Почти 55% гражданских лиц, убитых в 2018 году, и 11 из 18 погибших среди гражданского населения, подтвержденных в 2019 году, были связаны с минами и другими взрывоопасными объектами», – говорится в отчете.

Также уточняется, что большинство случаев жертв среди мирного населения из-за мин и других взрывоопасных предметов (75%) произошло в Донецкой области.

Напомним, по данным ООН, с начала военного конфликта на Донбассе из-за подрыва на минах погибли более 1 тыс. человек.